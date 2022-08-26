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«Революционные изменения»: что ожидает мигрантов в случае введения закона о въезде иностранцев в РФ

Араз Салехов

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Эксклюзивы ВМ
Общество
«Революционные изменения»: что ожидает мигрантов в случае введения закона о въезде иностранцев в РФ
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Заместитель руководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сообщил, что в стране разрабатывается новый законопроект, регулирующий условия въезда, выезда и пребывания иностранцев в РФ. Подобное нововведение позволит упростить жизнь не только мигрантам, но и россиянам. Такое мнение «Вечерней Москве» высказал президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов.

— Новый законопроект подразумевает революционные изменения. Он разрабатывался с самого начала пандемийного периода. 6 марта 2020 года президент России Владимир Путин дал поручение по реформе миграционного законодательства. В течение двух лет шла работа, уже близок ее финал. Закон в сентябре-октябре этого года должны внести на рассмотрение в Госдуму. Надеюсь, что депутаты примут его быстро. Для мигрантов и россиян этот закон революционно изменит жизнь. Это очень грамотный и хороший документ, — заявил он.

При этом эксперт уточнил, что данная инициатива дает абсолютно равные права всем людям, пребывающим на территории РФ.

— В новом законопроекте не будет вообще никакой стороны, которая была бы ущемлена. Учитывая то, что в нашем действующем законодательстве некоторые законы от 1996 года, то этот новый закон приводит все к соответствию с сегодняшним днем. В частности, уходит много ненужной бумажной волокиты и бессмысленных норм, которые сейчас, по сути, не исполняются. Вводится реестровая модель, все иностранцы уравниваются. Это прекрасный закон. Ожидаю, что его примут как можно раньше, — разъяснил специалист.

Собеседник «ВМ» обозначил примерные даты принятия нового законодательства. По его словам, работа в этом направлении идет полным ходом.

— При этом сам закон начнет действовать с 1 января 2024 года. Весь 2023 год будут идти работы, связанные с приведением необходимой инфраструктуры в соответствие. Это важно сделать, поскольку изменения кардинальные. Мы, как Федерация мигрантов, будем объяснять иностранцам, как им придется жить по новым законам. МВД при этом будет разъяснять своим сотрудникам новые правила работы, а Минцифры — разрабатывать целую экосистему. Завершение работ по данному законопроекту кардинально изменит жизнь людей, — подытожил Коженов.

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