«Ума не хватает»: эксперт Хуршудов рассказал, что ожидает Украину этой зимой

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предстоящая зима станет наиболее сложной в истории страны по причине высоких цен на газ. Эксперт Агентства нефтегазовой информации Александр Хуршудов в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, кто станет потенциальным помощником украинского государства в данном вопросе.

— Выгоднее всего украинцам покупать газ у России. Через третьи лица, может быть. К примеру, Венгрия в этом вопросе не станет оказывать поддержку Украине, поскольку венграм не выгодно перепродавать через Россию нефть. Это будет нарушением договора между странами. И у РФ будет резон прекратить поставки в Венгрию. Пожалуй, никто не поможет Украине. Может, Словакия, но и то маловероятно, — разъяснил он.

При этом эксперт считает, что критической ситуации по этому вопросу на Украине не будет. По его словам, у страны есть иные, более сложные проблемы, которые необходимо решать.

— У Украины своего газа 20 миллиардов кубических метров в год. Они продают его, газовики зарабатывают деньги в том же темпе. Может, чуть украинцы «сожмутся», но ничего страшного не произойдет. Не будет такого: «Караул, не хватает газа, спасите нас!». Если уж так говорить, то на Украине не хватает всего: газа, нефти, угля хорошего, удобрений и электроэнергии. Самое главное — ума там не хватает. Это и есть самый страшный кризис на Украине, — подытожил Хуршудов.

Также в материале «Вечерней Москвы» рассказали, какие страны могут получить скидку на нефть от России.