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Торговля, сфера услуг, транспорт: в Москве назвали самые востребованные вакансии

Марьяна Шевцова
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Торговля, сфера услуг, транспорт: в Москве назвали самые востребованные вакансии
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Московская служба занятости назвала три профессиональные сферы, в которых в конце августа 2022 года отмечается самый высокий спрос на сотрудников. Работодатели чаще всего ищут персонал в оптовой и розничной торговле, сервисной индустрии, а также в сфере транспорта и логистики.

— В агрегированной базе столичной службы занятости представлено более 330 тысяч вакансий для соискателей с различным уровнем образования, квалификацией и опытом работы. Есть предложения как для «синих», так и для белых воротничков. В августе этого года наиболее высокий спрос среди работодателей мы отмечаем в ретейле, в том числе в сегменте e-commerce. Компании из этих сфер предлагают более 73 тысяч актуальных предложений для продавцов, консультантов, товароведов, кассиров, менеджеров по продажам. Также все более востребованы специалисты по маркетплейсам. На втором месте — сервисная индустрия. Здесь ищут почти 70 тысяч поваров, администраторов на ресепшен, массажистов, бариста и стилистов по волосам. Завершает список транспорт и логистика, где открыто более 45 тысяч актуальных вакансий для водителей разных категорий, проводников пассажирских вагонов, монтеров пути, автомехаников и слесарей. Важно отметить, что запрос работодателей совпадает с пожеланиями столичных соискателей, касающихся сфер будущего трудоустройства. Во многом это связано с тем, что эти три отрасли достаточно универсальны, то есть доступны почти для всех категорий соискателей, а также наименее подвержены флуктуации рынка, — рассказал директор Центра занятости населения «Моя работа» Андрей Тарасов.

Студентка Анастасия Муравьева искала работу самостоятельно через рекрутинговые сайты. Время шло, а откликов от работодателей так и не было. Тогда девушка решила обратиться к специалистам центра «Моя работа».

— Мама посоветовала обратиться в центр занятости и проконсультироваться со специалистом. Со мной работал отличный карьерный консультант — настоящий профессионал своего дела. Она помогла правильно составить резюме, рассказала, как грамотно презентовать себя работодателю и предложила несколько вакансий. Больше всего мне подходила позиция продавца-консультанта в сети магазинов «КуулКлевер». В условиях говорилось про гибкий график и возможность совмещать работу с учебой. Это был идеальный вариант. Прямо на площадке «Моей работы» прошла собеседование в рекрутинговом центре компании. Моя кандидатура подошла, и уже вечером встретилась с будущим руководителем. Мне все очень нравится: магазин находится в пяти минутах ходьбы от дома, а коллеги очень отзывчивы, всегда готовы помочь и поддержать, — поделилась своим опытом Анастасия Муравьева.

Москвичка Оксана Иванова искала вакансии администратора через рекрутинговые сайты, но звонки от работодателей так и не поступали. В итоге женщина решила обратиться за помощью в Центр занятости населения «Моя работа».

— Жалею, что не обратилась в центр сразу. Так долго искала вакансии сама, а здесь подходящую работу мне подобрали буквально в течение недели. Это была должность администратора в больнице — как раз то, что соответствовало моему опыту и пожеланиям к графику и зарплате. У меня уже было готовое резюме. Карьерный консультант центра «Моя работа» направил меня на собеседование. Все прошло успешно, и меня взяли. Уже три месяца работаю на этой должности, мне все нравится, — рассказала Оксана Иванова.

Жительница столицы Алина Белогорлова успешно сдала школьные экзамены и решила найти подработку на лето.

— Этим летом планировала накопить деньги на оплату учебы. Опыта в поиске работы у меня немного, поэтому обратилась в центр занятости. Сначала карьерный эксперт помогла составить первое резюме, а потом начали вместе смотреть вакансии. Хотелось, чтобы офис находился рядом с домом и не нужно было тратить время и деньги на дорогу. Предложений для молодежи без опыта оказалось довольно много — остановила свой выбор на вакансии администратора зала в компании «Почта России». Перед собеседованием немного нервничала, но карьерный консультант очень помогла мне: поддерживала и словом, и делом, давала полезные советы на всех этапах. В итоге меня приняли, и сейчас продолжаю работать в «Почте России». Изначально искала возможность немного подзаработать во время каникул, но надеюсь остаться здесь и после начала учебного года, — рассказала Алина Белогорлова.

Трудоустроиться москвичам помогает крупнейший государственный кадровый оператор по поиску работы — Служба занятости населения города Москвы. В ее структуру входит 57 отделов трудоустройства, большинство из которых расположено в центрах госуслуг «Мои документы». Флагманские центры с расширенным набором услуг находятся по адресам улица Щепкина, дом 38, строение 1, и улица Шаболовка, дом 48. Специализированный центр занятости «Моя карьера» для москвичей старше 50 лет, женщин с детьми, людей с инвалидностью и молодежи открыт по адресу улица Сергия Радонежского, дом 1, строение 1. А кадровый центр для сотрудников, находящихся под риском увольнения, — по адресу улица Куусинена, дом 2, строение 1.

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