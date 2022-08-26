Кейта Бальде подписал контракт со «Спартаком» сроком на три года

Фото: Telegram / ФК «Спартак-Москва»

Московский футбольный клуб «Спартак» подписал контракт с сенегальским нападающим Кейта Бальде. Соглашение действует до 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе клуба в пятницу, 26 августа.

— Официально: Кейта Бальде — новый игрок «Спартака». 27-летний сенегалец сегодня подписал с нашим клубом трехлетний контракт. Добро пожаловать, Кейта, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в составе красно-белых Бальде будет выступать под номером девять.

Кейта Бальде является одним из воспитанников «Барселоны». Однако его профессиональная карьера началась в итальянском «Лацио». Он успел сыграть в таких клубах, как «Монако», «Интера» и «Сампдории».

В прошлом сезоне 27-летний нападающий играл за итальянский клуб «Кальяри». Он участвовал в 26 матчах, в которых отличился тремя голами и тремя результативными передачами. Выступая за сборную Сенегала, он провел 40 матчей и забил шесть мячей.

До этого сообщалось, что российская нефтяная компания «Лукойл» приобрела 100 процентов акций акционерного общества «Футбольный клуб «Спартак-Москва», а также стадиона «Открытие Банк Арена». Кроме того, президент клуба Леонид Федун сложил свои полномочия.

Футбольный эксперт Михаил Борзыкин в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал о дальнейшем развитии столичного клуба. По его словам, будущие спортивные результаты состава пока трудно предугадать.