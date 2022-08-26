Медведев заявил, что Россию вынудили начать спецоперацию на Украине

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Российское руководство было вынуждено начать спецоперацию на Украине из-за игнорирования мировым сообществом проблем в Донбассе. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в пятницу, 26 августа.

— Причины этого я уже несколько раз называл. Россия на протяжении восьми лет после переворота на Украине пыталась вразумить украинское руководство. Руководство Североатлантического альянса, Европы и Соединенных Штатов Америки — нас не слышал никто вообще. Вот как будто бы диалог с глухим или в стенку упирались, — сказал он.

Политик добавил, что Россия на протяжении восьми лет пыталась мирно урегулировать конфликт. По его словам, во время минских переговоров Москва предложила Вашингтону заключить дополнительный договор. Однако инициатива не была услышана, передает РИА Новости.

Накануне Медведев заявил, что сценарии развития конфликта на Украине от британского издания The Guardian не соответствуют действительности. По его словам, на данный момент существует только «полтора» варианта исхода событий.