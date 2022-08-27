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Психолог Зберовский назвал тайны, которые супруги чаще всего скрывают друг от друга

Игорь Синельников

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Психолог Зберовский назвал тайны, которые супруги чаще всего скрывают друг от друга
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Наиболее распространенным секретом между мужем и женой являются измены. Однако существуют и другие тайны, которые супруги стараются сохранить. Об этом «Вечерней Москве» рассказал психолог Андрей Зберовский.

По его словам, нередко у супружеских пар находятся тщательно скрываемые секреты. Часто это связано с предыдущими отношениями одного из партнеров.

— Самая основная история — измены, если они были. На втором месте — внебрачные дети, такое тоже бывает: женщина беременеет на стороне, у мужчины дети появляются не от жены. Третье — продолжение какой-то формы общения с бывшими партнерами. Необязательно это измены, но люди могут дружить, созваниваться, поздравлять друг друга против воли нынешнего партнера, — рассказал Зберовский.

Как отметил психолог, довольно часто бывают истории, связанные с финансовыми действиями. Например, муж или жена втайне от партнера вкладывает деньги в какую-нибудь финансовую пирамиду. Еще один распространенный секрет — помощь в карьере от бывших любовников, одноклассников, друзей или родственников, заметил собеседник «ВМ».

Чтобы избежать таких ситуаций, необходимо заранее достичь соответствующих договоренностей с партнером, рекомендовал психолог.

— Когда люди заводят семью, они подразумевают, что их отношения должны быть прозрачными. Если у партнеров были неприятные ситуации в процессе отношений до заключения брака, они могут продублировать договоренности, обратить внимание друг друга на то, что тайн быть не должно, — подытожил Зберовский.

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