Народный артист России Кирилл Стрежнев скончался на 69-м году жизни

Фото: Свердловский государственный академический театр музыкальной комедии

Театральный режиссер и народный артист России Кирилл Стрежнев ушел из жизни в возрасте 68 лет. Он долгое время боролся с болезнью. Об этом в субботу, 27 августа, сообщили в пресс-службе Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии.

— 27 августа 2022 года после тяжелой продолжительной болезни на 69-м году ушел из жизни главный режиссер Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии, народный артист России, лауреат Премии Правительства России, дважды лауреат премии «Золотая Маска» Кирилл Савельевич Стрежнев, — говорится в сообщении.

Отмечается, что Стрежнев пробыл на посту режиссера 45 лет, из них 36 — в Свердловской музкомедии. Руководство учреждения назвало подобный результат отдельной эпохой для всего музыкального театра России, передает пресс-служба.

Кирилл Стрежнев родился в 1954 году в Санкт-Петербурге. В 1977 году он окончил Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии. Работу в Свердловске режиссер начал в 1986 году. В списке его постановок числится 104 спектакля, из которых 59 — на сцене Свердловского театра музыкальной комедии.