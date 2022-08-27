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«Секс важен»: экс-супруга Бондарчука рассказала о секрете стабильных отношений

Александр Афонин
Общество
«Секс важен»: экс-супруга Бондарчука рассказала о секрете стабильных отношений
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Светлана Бондарчук даже спустя шесть лет не рассказывает, почему распался ее союз с Федором Бондарчуком. Однако она не перестает делиться советами для сохранения отношений. По мнению ведущей, укрепить семейную жизнь может разнообразие в постели.

— Мне не удалось сохранить первый брак, а есть люди, которые живут вместе всю сознательную жизнь, с первого дня до последнего. Очевидно, что такие отношения строятся не только на сексе. Хотя секс важен, его точно не надо терять. Но на этой, изначальной, химии, вспышках эмоций и бабочках в животе далеко не уедешь, — сказала она.

Модель отметила, что интимная жизнь не стоит на первом месте. По ее словам, намного важнее иметь общие интересы и увлечения. Достигнув понимания, пара сможет прожить долгую и счастливую семейную жизнь, передает StarHit.

Ведьма Алена Полынь объяснила «Вечерней Москве», почему брак актера Павла Прилучного и и коллегой по цеху Зепюр Брутян обречен. По словам московской ведуньи, весь прошлый негативный опыт, мешающий артисту устроить личную жизнь, связан с влиянием на него беса маяты.

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