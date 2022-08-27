Специалисты промыли фонтаны Центральной аллеи ВДНХ ко Дню города
Ко Дню города специалисты ГБУ «Гормост» осуществили промывку 14 фонтанов, расположенных на центральной аллее ВДНХ. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы в субботу, 27 августа.
— 14 фонтанов расположены по обе стороны аллеи, ведущей от главного входа к павильону «Центральный». Специалисты ГБУ «Гормост» слили воду из чаш фонтанов, нанесли моющее средство на поверхности и промыли их с помощью аппаратов высокого давления. На работы понадобился день, — говорится в сообщении.
В пресс-службе напомнили, что фонтанный комплекс был построен в 1954 году. При облицовке чащ использовался красный гранит. Из каждого сооружения бьют по 12 вертикальных и 12 радиальных струй. Их работу обеспечивают 12 насосов, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».
22 августа сообщалось, что сотрудники ГБУ «Гормост» ко Дню города очистили бронзовые скульптуры, гранитные валуны и чашу фонтана «Поющий журавль». Сооружение представляет собой чашу неправильной формы, которая имитирует пруд. В центре экспозиции находится журавль.