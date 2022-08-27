Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Специалисты промыли фонтаны Центральной аллеи ВДНХ ко Дню города

Александр Афонин
Город
Специалисты промыли фонтаны Центральной аллеи ВДНХ ко Дню города
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства, Центральная аллея Карта всех событий

Ко Дню города специалисты ГБУ «Гормост» осуществили промывку 14 фонтанов, расположенных на центральной аллее ВДНХ. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы в субботу, 27 августа.

— 14 фонтанов расположены по обе стороны аллеи, ведущей от главного входа к павильону «Центральный». Специалисты ГБУ «Гормост» слили воду из чаш фонтанов, нанесли моющее средство на поверхности и промыли их с помощью аппаратов высокого давления. На работы понадобился день, — говорится в сообщении.

Видео: Telegram / Городское хозяйство Москвы

В пресс-службе напомнили, что фонтанный комплекс был построен в 1954 году. При облицовке чащ использовался красный гранит. Из каждого сооружения бьют по 12 вертикальных и 12 радиальных струй. Их работу обеспечивают 12 насосов, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

22 августа сообщалось, что сотрудники ГБУ «Гормост» ко Дню города очистили бронзовые скульптуры, гранитные валуны и чашу фонтана «Поющий журавль». Сооружение представляет собой чашу неправильной формы, которая имитирует пруд. В центре экспозиции находится журавль.

День города ВДНХ Фонтаны
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Гаджеты украли лето, и не только…

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Почему затягиваются боевые действия на Украине

Никита Миронов
Никита Миронов

Рокер рокера не всегда поймет

Владимир Голубев
Владимир Голубев

Просите заводчика предъявить документы

Евгений Дятлов
Евгений Дятлов

Насладиться искусством, восхититься Байкалом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Нам привет из Лондона

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Преодолеть километры дорог

Все мнения
О проекте