Специалисты промыли фонтаны Центральной аллеи ВДНХ ко Дню города

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства, Центральная аллея Карта всех событий

Ко Дню города специалисты ГБУ «Гормост» осуществили промывку 14 фонтанов, расположенных на центральной аллее ВДНХ. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы в субботу, 27 августа.

— 14 фонтанов расположены по обе стороны аллеи, ведущей от главного входа к павильону «Центральный». Специалисты ГБУ «Гормост» слили воду из чаш фонтанов, нанесли моющее средство на поверхности и промыли их с помощью аппаратов высокого давления. На работы понадобился день, — говорится в сообщении.

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В пресс-службе напомнили, что фонтанный комплекс был построен в 1954 году. При облицовке чащ использовался красный гранит. Из каждого сооружения бьют по 12 вертикальных и 12 радиальных струй. Их работу обеспечивают 12 насосов, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

22 августа сообщалось, что сотрудники ГБУ «Гормост» ко Дню города очистили бронзовые скульптуры, гранитные валуны и чашу фонтана «Поющий журавль». Сооружение представляет собой чашу неправильной формы, которая имитирует пруд. В центре экспозиции находится журавль.