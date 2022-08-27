Капитальный ремонт трех зданий завершился в Измайлове

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Первомайская улица, 7 Карта всех событий

В рамках столичной программы капитального ремонта жилого фонда подошли к концу работы в трех зданиях, расположенных в районе Измайлово. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в субботу, 27 августа.

Уточняется, что ремонт прошел в домах 7 и 37 на Первомайской улице, а также в доме 77, корпус 1, на Измайловском проспекте. Перед проведением работ специалисты составили индивидуальные проекты для сохранения индивидуальности построек.

Так, специалисты обновили фасады, крыши, привели в порядок архитектурный декор и многое другое. Всего в этом году планируется отремонтировать 129 фасадов домов в Восточном административном округе, передает официальный сайт мэра Москвы.

19 августа сообщалось, что капитальный ремонт с реставрацией проходит в 15 домах-памятниках Москвы. На данный момент работы подходят к концу в здании по адресу улица Волхонка, дом 9, строение 1. На первом этапе специалисты создали цифровую модель здания, выявили объемы утрат путем лазерного сканирования и воссоздали недостающие элементы лепнины с помощью трехмерного моделирования.