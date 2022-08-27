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«Она не наша суррогатная мама»: Галкин опроверг сообщения о родстве с Ширининой

Александр Афонин
Общество
«Она не наша суррогатная мама»: Галкин опроверг сообщения о родстве с Ширининой
Фото: YouTube / А поговорить?

Телеведущий Максим Галкин опроверг сообщения о том, что Елена Ширинина является суррогатной матерью его детей. К нему обратились родственники женщины, которые на протяжении девяти лет мучаются от ложной информации в СМИ.

По словам юмориста, все началось в 2013 году. Тогда Ширинину пригласили на телевидение и попросили сказать экспертное мнение о суррогатном материнстве. О ее роли сказали только перед самим эфиром. Сотрудники телеканала заявили, что женщина является суррогатной матерью Лизы и Гарри Галкиных, что вызвало волну неправдоподобных сообщений от СМИ.

— Моя семья уже привыкла ко лжи в СМИ, у нас уже иммунитет, но в случае с человеком неизвестным такая ложь причиняет большой вред жизни, репутации, родным. Прекратите публиковать эту ложь. Елена не имеет к нам никакого отношения. Она не наша суррогатная мама, — написал Галкин в своем Telegram-канале.

В телевизионном ток-шоу «Прямой эфир» Елена Ширинина рассказала, что в 2013 году она стала суррогатной матерью для двойняшек Лизы и Гарри. По ее словам, на момент беременности ей было 30 лет. Она проживала в Казани. Женщина призналась, что знала, чьих детей носит под сердцем.

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