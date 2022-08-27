Путин подписал указ о выплатах беженцам с Украины и из Донбасса

Фото: Пресс-служба Госдумы

Президент России Владимир Путин подписал указ о соцвыплатах людям, вынужденно покинувшим ДНР, ЛНР и Украину, приехавшим в страну.

Уточняется, что под действие документа подпадают граждане, приехавшие в Россию после 18 февраля. При этом выплаты назначаются с 1 июля.

Вынужденные переселенцы получат ежемесячную пенсионную выплату в размере 10 тысяч рублей. Кроме того, инвалидам положена социальная выплата в размере 10 тысяч рублей каждый месяц.

Инвалиды I группы, лица старше 80 лет и дети-инвалиды получат доплату к указанным выплатам в размере 3 тысяч рублей. Ветеранам ВОВ положена ежемесячная выплата в размере 5 тысяч рублей.

Беременные женщины получат единовременное пособие в размере 10 тысяч рублей. При рождении ребенка им единожды выплатят 20 тысяч рублей.

Наконец, ежемесячная выплата единственному родителю на каждого ребенка — 10 тысяч рублей, отмечается на портале правовой информации.

24 августа Путин поручил единовременно выплатить по 10 тысяч рублей родителям учеников в ДНР, ЛНР и освобожденных частях Запорожской, Харьковской и Херсонской областей Украины.

Уточняется, что мера поддержки распространяется на семьи, где дети приступили к обучению в общеобразовательных организациях на указанных территориях не позже 15 сентября. Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр Михаил Мишустин.