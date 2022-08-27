Женщину задержали за попытку украсть девочку с детской площадки в Москве

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Россия, Москва, Восточный административный округ, район Преображенское Карта всех событий

Уголовное дело возбудили в отношении женщины, которая пыталась похитить 5-летнюю девочку с детской площадки в районе Преображенское. Об этом в субботу, 27 августа, сообщил адвокат Константин Ерохин.

— Согласно постановлению о возбуждении дела, 19 августа 2022 года женщина, находясь на детской площадке, схватила малолетнюю девочку и увела ее в неизвестном направлении. Однако она не смогла довести свой преступный умысел до конца, так как была задержана матерью ребенка, — сказал защитник.

Он уточнил, что дело в отношении женщины было возбуждено по статье «Покушение на похищение заведомо несовершеннолетнего». Его расследованием занимается ГСУ СК России по Москве.

Старший помощник руководителя столичного ГСУ СК Юлия Иванова уточнила, что задержанная оказалась соседкой матери девочки. По заверениям подозреваемой, она планировала купить ребенку угощение.

Правоохранители изъяли записи с камер видеонаблюдения, а также опросили очевидцев и жителей дома. Задержанной назначили психофизиологическое исследование с применением полиграфа, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого сообщалось, что жительница Узбекистана попыталась похитить 5-летнюю девочку с детской площадки в одном из дворов Москвы. Однако мать ребенка быстро заметила, как ее ребенка пытаются увести, и догнала похитительницу, а затем вырвала девочку из ее рук.