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Военный журналист Дмитрий Литовкин умер на 51-м году жизни

Василий Плиткин
Общество
Военный журналист Дмитрий Литовкин умер на 51-м году жизни
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Журналист и военный обозреватель, капитан третьего ранга в запасе Дмитрий Литовкин умер в возрасте 50 лет.

Покойный был представителем военной журналистской династии: так, его отцом является писатель, военный журналист и эксперт Виктор Литовкин. Специализацией журналиста были темы, связанные с оборонно-промышленным комплексом и армией России, сообщает ТАСС.

Литовкин родился 19 января 1972 года в Будапеште, где проходил службу его отец. При этом школу он окончил в Москве, а на журфак Львовского высшего военно-политического училища журналист поступил в 1989-м.

Спустя 4 года Литовкин окончил его морское отделение, а офицерскую службу он начал в Заполярье — в газете Северного флота «На страже Заполярья».

Журналиста перевели в газету «Красная Звезда» в 1995 году. При этом в начале 2000-х годов он был уволен в запас по сокращению штата в звании капитана третьего ранга.

Затем Литовкин был военным продюсером телеканала «Звезда», военкором «Известий», а также ответственным редактором еженедельной газеты «Независимое военное обозрение».

Кроме того, с 2017 по 2019 год Литовкин занимал должность начальника управления по связям со СМИ в корпорации «Уралвагонзавод».

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