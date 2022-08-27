Экономист Юденков спрогнозировал новое снижение ключевой ставки до конца 2022 года

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Центробанк в ближайшее время может снизить ключевую ставку, что приведет к удешевлению кредитов, однако сделает менее выгодными банковские вклады. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.

Эксперт отметил, что ключевая ставка Центробанка оказывает значительное влияние на проценты по кредитам.

— Ключевая ставка у нас сегодня восемь процентов. Под три процента сверху Центробанк дает кредиты банкам, у них цена получается 11. Если добавить три процента прибыли или себестоимости банковских операций, конечному заемщику банк выдаст под 14 процентов годовых. Если ключевая ставка будет шесть процентов, банки получат свои кредиты под девять, а конечный заемщик — под 12. Но на практике все сложнее: может быть не 12, а 10 или 15. Влияет надежность заемщика, его кредитная история, срок сделки и много других факторов, — объяснил Юденков.

По словам специалиста, если ключевую ставку снизят, подешевеют не только обычные кредиты, но и ипотечные. При этом банковские вклады и накопительные счета тоже станут менее выгодными, так как процент по ним тоже снижается, заметил экономист.

В ближайшее время Центробанк может опустить ключевую ставку, спрогнозировал Юденков.

— Центробанк планировал снижать ключевую ставку. Все равно все упирается в рыночную и внешнеэкономическую ситуацию. Если все-таки импорт начнет нарастать, хотелось бы снизить ключевую ставку с точки зрения активизации инвестиционного процесса в промышленность, потому что программу импортозамещения никто не отменял. Существующий сегодня параллельный импорт в десятки раз меньше нужного. Мы не можем начать настоящее импортозамещение без производства — у нас пока есть только точки роста, а так в целом все очень тихо, — отметил специалист.

По мнению Юденкова, на конец года ключевая ставка может составить шесть процентов. Уже в ближайшее время от Центробанка можно ожидать снижения ставки до 7,75 процента: это покажет рынку наметившуюся тенденцию, уверен собеседник ВМ.

Как отметил специалист, размер ключевой ставки связан с уровнем инфляции.

— Ключевая ставка коррелирует с инфляцией, но с ней получилось смешно. Среднегодовая инфляция достаточно высокая, однако в последние три месяца она бьется около нуля. По итогам года инфляция получается 15 процентов за счет февраля-марта, но последние три месяца она около нуля. Поэтому повышать ставку ЦБ вряд ли будет, было бы неправильно при отсутствии инвестиций делать это сейчас, — заключил Юденков.