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Депкульт рассказал о состоянии индустрии кинопроизводства в Москве

Василий Плиткин
Город
Депкульт рассказал о состоянии индустрии кинопроизводства в Москве
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Столичные власти считают, что в Москве нет проблем с кинопроизводством из-за текущей ситуации в мире. Об этом сообщил глава городского департамента культуры Александр Кибовский в субботу, 27 августа.

— Очень важно понимать, что Москва — это центр и кинопроката, и кинопроизводства. Сегодня большинство фильмов снимается здесь, — сказал представитель ведомства.

Он уточнил, что Московская кинокомиссия за 2022-й отработала 274 эпизода, которые снимались в городе. Данная цифра, по его оценке, является аналогичной по сравнению с предыдущими годами.

Кроме того, в настоящее время успешно осваивается созданный под Москвой кинопарк, подчеркнул он. В период временного осложнения в кинопрокате власти оказали финансовую поддержку крупнейшим киносетям, передает слова Кибовского ТАСС.

В июне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столичные власти окажут беспрецедентную поддержку московским кинотеатрам в форме прямых выплат из городского бюджета.

Так, правительство города компенсирует все затраты, понесенные с 1 января по 31 мая, по лицензионным договорам за пользование правами на отечественные фильмы.

Александр Кибовский Кино Москва
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