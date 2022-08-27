Компания из технополиса «Москва» создала добавку для улучшения работы мозга

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Локализованная в технополисе «Москва» компания начала выпускать новый продукт с антивозрастным эффектом. Об этом в субботу, 27 августа, сообщил глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

— Компания «Академия-Т» на протяжении 25 лет создает наукоемкие технологии производства новых продуктов лечебного, профилактического, спортивного питания, биологически активных добавок. С 2016 года предприятие работает на площадке «Печатники» особой экономической зоны Москвы, — сказал руководитель ведомства.

Производство предприятия соответствует международным стандартам, подчеркнул он. Новый продукт, как уточняется, стал результатом многолетних научно-исследовательских работ в области нутрициологии и биотехнологии пищевых продуктов.

В настоящее время ведутся переговоры о поставках добавки в сетевые ритейлеры и маркетплейсы. По данным производителя, новый продукт — МСТ — позволяет улучшить метаболизм мозга, а также обладает антивозрастными и противовирусными свойствами.

Уточняется, что добавка имеет порошковую форму и, в отличие от масляных аналогов, не требует желчи для усвоения. Кровоток доставляет препарат сразу в печень, где он метаболизируются в кетоновые тела, а особенно в В-гидроксибутират (ВНВ).

Последний помогает в контроле чувства голода, снижает уровень воспаления и защищает от негативного эффекта слишком большого потребления соли. Порошок можно добавлять в напитки или готовую еду, а также использовать при приготовлении пищи, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что Московский биомедицинский холдинг будет увеличивать производство инновационных лекарств для профилактики кожных заболеваний до 70 миллионов единиц ежегодно.