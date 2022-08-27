«Спартак» стал лидером РПЛ после победы над «Факелом»

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Московский футбольный клуб «Спартак» разгромил воронежский «Факел» в матче 7-го тура РПЛ. Встреча в Воронеже закончилась со счетом 4:1.

Хозяева отличились единственным мячом Аслана Дашаева. Гости ответили голами Романа Зобнина, Даниила Денисова, Квинси Промеса и Мацея Рыбуса.

Данная победа позволила красно-белым возглавить таблицу РПЛ с 16 очками. «Факел» же расположился по итогам встречи на 14-й позиции с 4 баллами в активе.

В следующем туре 3 сентября «Факел» сыграет на выезде с «Нижним Новгородом». «Спартак» на следующий день примет петербургский «Зенит».

22 августа нефтяная компания «Лукойл» объявила о приобретении 100 процентов акций акционерного общества «Футбольный клуб «Спартак-Москва», а также стадиона «Открытие Банк Арена». Кроме того, был снят с должности президента, члена и председателя совета директоров АО «ФК «Спартак-Москва» Леонид Федун.

Футбольный эксперт Михаил Борзыкин в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал о дальнейшем развитии столичного клуба. По его мнению, «Спартак» могут ожидать кардинальные изменения.