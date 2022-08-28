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Диетолог перечислила полезные свойства имбиря

Лейла Алиева

Сюжет: 

Еда
Общество
Диетолог перечислила полезные свойства имбиря
Фото: Unsplash

Диетолог Олеся Фролова рассказала, чем может быть полезен для здоровья имбирь.

— Имбирь — отличное спазмолитическое средство. Если у вас несварение желудка, выпейте чашку имбирного чая, и вы сразу же почувствуете облегчение, причем с долговременном эффектом, — отметила она.

Также имбирь обладает успокаивающим действием для горла, снимает головные боли, вызванные стрессом. Кроме того, он выводит из мышц избыток молочной кислоты, которая накопилась в них в результате перенапряжения.

Диетолог посоветовала воспользоваться имбирем при лечении простудных заболеваний, так как он укрепляется иммунитет и уничтожает вирусы, бактерии и паразиты, передает «Газета.ru».

По словам директора Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, врача-диетолога, доктора медицинских наук Михаила Гинзбурга, имбирь замедляет старение организма человека. Также в этом помогут восточные специи и пряные травы, овощи и ягоды, жирная рыба, крупы, кисломолочные продукты. Специалист отметил, что овощи лучше употреблять разноцветные, а ягоды — синие, типа черники и ежевики.

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