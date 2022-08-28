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Бесплатную воду начали раздавать на восьми станциях столичного метро

Лейла Алиева

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Погода в Москве
Город
Бесплатную воду начали раздавать на восьми станциях столичного метро
Фото: пресс-служба Московского метрополитена
Россия, Москва, Юго-Восточный административный округ, район Выхино-Жулебино Карта всех событий

В связи с наступившей в городе жаркой погодой на восьми станциях Московского метрополитена началась раздача бесплатной питьевой воды. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в воскресенье, 28 августа.

— Сегодня 7-й день жары в Москве — раздаем бутылки с водой на станциях метро, — говорится в сообщении.

Воду можно получить на станциях «Технопарк», «Выхино», «Фили», «Филевский парк», «Пионерская», «Багратионовская», «Студенческая» и «Кутузовская». Кроме того, раздача началась и на автостанции «Орехово».

Также в вечерний час пик воду будут раздавать на Ярославском, Казанском, Курском, Павелецком, Киевском, Белорусском и Савеловском вокзалах. Она будет доступна и на станциях Мытищи, Выхино, Подольск, Железнодорожная, Лобня, Одинцово, Тушинская, Щербинка, Нижегородская, Домодедово, Люберцы-1, Солнечная, Апрелевка, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Научный руководитель Гидрометцентра России рассказал «Вечерней Москве» о погоде в эти выходные и возможных осадках. По его словам, 27 и 28 августа прогнозируется такая же жаркая погода, как в предыдущие несколько недель. Однако рекордных температур, по прогнозу синоптика, ждать не стоит.

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