Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Россия, Москва, Волгоградский проспект, 107к1 Карта всех событий

Грузовик и автомобиль столкнулись на Волгоградском проспекте в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в воскресенье, 28 августа.

Инцидент произошел в районе дома 107. В настоящее время на месте работают оперативные службы города, а также выясняются обстоятельства произошедшего.

Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

— Движение в сторону центра осуществляется по одной полосе. Пожалуйста, выбирайте пути объезда, — говорится в сообщении.

Еще одна авария произошла в этот же день на 50-м километре МКАД в районе проспекта Генерала Дорохова, где столкнулись четыре автомобиля.