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Несогласованный автопробег пресекли сотрудники полиции в центре Москвы

Лейла Алиева
Происшествия
Несогласованный автопробег пресекли сотрудники полиции в центре Москвы
Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Сотрудники столичной Госавтоинспекции пресекли попытку провести в городе несогласованный автопробег. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Москве в воскресенье, 28 августа.

В полицию поступила информации о том, что несколько человек планируют провести несогласованный автопробег из центра Москвы в сторону области. Сотрудники полиции не допустили проведение данного мероприятия и обеспечили безопасность москвичей в центре города. Отмечается, что правонарушителей привлекут к ответственности.

Участников предупредили о незаконности проведения автопробега. При этом они готовили наклейки с надписью «Богатые и успешные», которые планировали наклеить на свои автомобили, передает агентство городских новостей «Москва».

С начала года сотрудники Госавтоинспекции не допустили ни одного ДТП с участием детских автобусов, выезжавших в сопровождении патрульных автомобилей.

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