В Дептрансе рассказали об улучшении речных перевозок в Москве

Фото: Анна Быкова / «Вечерняя Москва»

В этом году в столице обновили работу речного транспорта за счет внедрения ИТ-технологий. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Мы делаем водный транспорт безопасным, удобным и понятным благодаря внедрению инновационных технологий. В среднем за сутки с начала августа в акватории Москвы передвигается больше 120 судов. 73 процента из них — прогулочные и круизные теплоходы, — рассказал глава ведомства Максим Ликсутов.

Так, судовладельцы начали работать в единой электронной системе, свою работу также начали водный и береговые патрули. На причалах обновили информационные стенды, а в приложении «Московский транспорт» внедрили речные суда, где можно следить за их движением, покупать билеты и узнавать расписание.

Кроме того, за водной обстановкой следит Речной ситуационный центр ЦОДД и 300 камер на Москве-реке, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Ликсутов в эксклюзивном интервью «Вечерней Москве» рассказал, что первые речные электросуда будут запущены в Москве в тестовом режиме уже в этом году. По его словам, специалисты тестируют причалы, которые проверяются на грузоподъемность и устойчивость к нештатным ситуациям.