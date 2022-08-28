Москвичи летом зарегистрировали 80 браков на Северном речном вокзале

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Россия, Москва, Северный речной вокзал Карта всех событий

За три летних месяца на Северном речном вокзале прошло 80 свадебных церемоний. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в воскресенье, 28 августа.

— Нам очень приятно, что многие молодожены выбирают для торжества Северный речной вокзал — за лето тут поженились 80 пар, из них только в августе — 28. Поздравляем и желаем семейного счастья, — сказал руководитель ведомства Максим Ликсутов.

Уточняется, что церемонии проводились почти каждую субботу с 20:00. После росписи молодоженам предоставлялась возможность устроить фотосессию на смотровой площадке вокзала.

Ликсутов отметил, что влюбленные могут провести свадебную церемонию в красивых и необычных местах города благодаря проекту мэра Москвы Сергея Собянина «Новые адреса счастья», передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Одной из самых популярных площадок стала станция метро «Маяковская». По словам Ликсутова, востребованность места связана с красотой станции: всего за лето здесь заключили брак девять пар.