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«Поиск баланса и гармонии»: названы самые неудачные дни сентября

Дарья Муромская

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Эксклюзивы ВМ
Общество
«Поиск баланса и гармонии»: названы самые неудачные дни сентября
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Сентябрь 2022 года станет очень рефлексивным месяцем, когда нам следует вернуться к прошлому, решить старые вопросы или оценить, нуждается ли прошлый опыт в переосмыслении. Сентябрь также приносит равноденствие, которое является временем поиска баланса и гармонии. Считается, что равноденствие раздвигает завесу, обостряя нашу интуицию и давая нам толчок, когда речь идет о следовании нашим самым высоким мечтам и желаниям. О самых неудачных днях сентября «Вечерней Москве» рассказала шаманка и ясновидящая Кажетта.

3 сентября

Планета-воин Марс начнет свою предретроградную теневую фазу 3 сентября, так как 30 октября она станет ретроградной в восьмом градусе Близнецов. Поэтому в период до конца октября обратите внимание на то, что попадает в поле зрения, особенно на то, как вы используете свои слова для самоутверждения и отстаивания своей точки зрения.

9 сентября

Меркурий начнет свое ретроградное путешествие по Весам, управляемым Венерой, 9 сентября, затем вернется в знак Девы 23 сентября и станет директным 2 октября. Хотя многие говорят о негативе, связанном с этим транзитом, на самом деле он может помочь вам учиться и расти, если вы умеете работать с этой энергией. Период ретроградного Меркурия может способствовать размышлениям, позволяя вам переоценить некоторые обстоятельства вашей жизни. Сейчас самое время пересмотреть ситуации, отношения, чтобы определить, что вы хотите привлечь в свою жизнь. Это идеальное время, чтобы пересмотреть свои приоритеты и понять, на правильном ли вы пути.

11 сентября

Квадратура Сатурн-Уран находится на расстоянии одного градуса от точного положения 11 сентября и продолжает оставаться близкой в течение всего месяца. Сатурн — планета традиций, границ, правил и норм. Уран — планета инноваций, свободы и радикальных новых идей. Сатурн побуждает нас чтить свои корни, а Уран — выкорчевывать и насаждать новое! Нахождение в квадратуре указывает на напряжение между этими двумя силами.

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