Премьер Баварии заявил, что ФРГ пока не нашла замену российскому газу

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Иностранные поездки германских политиков на данный момент не позволили отыскать замену российскому газу. Об этом в воскресенье, 28 августа, заявил в эфире одного из немецких телеканалов премьер-министр федеральной земли Бавария Маркус Зедер.

По словам политика, немецкие власти переводят сейчас в Россию больше денег, нежели раньше, пишет РИА Новости.

— Есть угроза, что у нас будут существенные сложности и проблемы. Цены стремительно растут, ситуация с обеспечением энергией становится сложной, замены российскому газу нет, — заметил баварский премьер.

Сейчас, по словам Зедера, задача немецких властей состоит в том, чтобы найти замену российскому «голубому топливу». Он заметил, что предыдущие поездки политиков в Норвегию, Катар и Канаду до сих пор не принесли замены, пишет ТАСС.

Берлин испытывает сложности с получением газа по российскому трубопроводу «Северный поток». С середины июня данная магистраль была задействована только на 40 процентов от максимальной мощности в связи с несвоевременным возвратом газовых турбин после ремонта из-за санкций Канады против России. Затем прокачка сократилась до 20 процентов.

Накануне в пресс-службе Газпрома заявили, что ни одна из турбин компрессорной станции «Портовая», входящей в состав газопровода «Северный поток», на данный момент не проходила ремонт в Канаде.