«Известия»: В России могут продлить систему параллельного импорта на 2023 год

Фото: Пресс-служба Госдумы

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов в понедельник, 29 августа, рассказал, что организация рассчитывает предложить Министерству промышленности и торговли РФ продлить действие параллельного импорта в стране на следующий год.

В интервью журналистам газеты «Известия» глава союза заметил, что если такая инициатива не будет продлена, то розничная торговля может столкнуться с нехваткой продукции в ряде категорий, а также исчезнут понятные и прозрачные условия ввоза оригинальной продукции. Так клиенты скорее получат контрафакт по высокой стоимости, добавил Соколов.

По словам главы АКИТ утверждает, что, заглянув в любой интернет-магазин, можно убедиться, что параллельный импорт работает, важен и нужен. Он подчеркнул, что этот механизм позволяет сохранять и расширять ассортимент продукции, а потребители могут получить любые товары, несмотря на санкции.

В Минпромторге в ответ на запрос «Известий» рассказали, что рассчитывают рассмотреть предложение ассоциации, как только оно поступит в их распоряжение.

На прошлой неделе стало известно, что смартфоны iPhone, ввезенные в Россию по параллельному импорту, подешевели на 30 процентов. Кроме того, цены упали и на другую продукцию компании Apple.