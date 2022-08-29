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Москва купила во Владимирской области завод по производству асфальта

Егор Провоторов
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Москва купила во Владимирской области завод по производству асфальта
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Москва приобрела в свою собственность компанию ООО «НПП «Биотум» в целях оптимизации производства и поставки смесей из асфальта и бетона, которые необходимы для содержания объектов улично-дорожной сети и дворовых территорий города. Об этом журналистам сообщил глава департамента городского имущества Москвы Максим Гаман.

Он назвал эту компанию одним из крупнейших в стране производств современных и экологичных материалов на основе битума. По словам чиновника, новый актив даст возможность оптимизировать изготовление и поставку асфальтобетонных смесей, которые необходимы для содержания магистралей и дворовых территорий столицы.

Это также даст возможность получать нужную для Москвы продукцию от собственного производителя по низким ценам, что может позитивно сказаться на качестве обслуживания столичных дорог, пишет ТАСС.

В пресс-службе московского департамента отметили, что завод существует уже 26 лет и расположено во Владимирской области. «Биотум» выпускает незаменимые в дорожном строительстве полимерно-битумные вяжущие мастики и иные вещества на основе битума.

По итогам передачи пакета акций ведомству были проведены все нужные процедуры, которые обеспечат бесперебойность работы завода и сохранению коллектива. Все 100 процентов доли ООО «НПП «Биотум» будут переданы в оперативное управление ГБУ города Москвы «Автомобильные дороги».

Накануне заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что в ближайшие 10–15 лет в Москве может быть реорганизовано дополнительно несколько тысяч гектаров неэффективно используемых территорий, в том числе в промзонах.

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