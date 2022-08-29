Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Роулинг рассказала, почему ее не было в рождественском спецвыпуске «Гарри Поттера»

Егор Провоторов
Общество
Роулинг рассказала, почему ее не было в рождественском спецвыпуске «Гарри Поттера»
Фото: Daniel Ogren / CC BY 2.0

Именитая британская писательница Джоан Роулинг объяснила, почему ее не было в специальном выпуске «Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс». Она заявила, что речь в этом документальном произведении шла о серии фильмов, а Роулинг является именно автором романов про юного волшебника.

— Меня попросили участвовать, но я решила, что не хочу этого делать. Я подумала, что в спецвыпуске речь идет о фильмах, а не о книге. Это совершенно справедливо, ведь он приурочен к годовщине первого фильма, — заявила скандальная писательница в шоу Грэма Нортона в эфире одной из британских радиостанций, пишет ФАН.

Спецвыпуск о съемочном процессе серии картин про Гарри Поттера и его друзей вышел на стриминговой платформе Home Box Office (HBO) 1 января нынешнего года. Создатели картин и актеры рассказали об интересных и трогательных моментах собственной работы над проектом.

Накануне появилась информация, что американская киностудия Warner Bros. и британская писательница Джоан Роулинг достигли договоренности о создании нового сериала, главными героями которого станут персонажи из мира книг про волшебника Гарри Поттера.

Гарри Поттер Джоан Роулинг HBO
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Гаджеты украли лето, и не только…

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Почему затягиваются боевые действия на Украине

Никита Миронов
Никита Миронов

Рокер рокера не всегда поймет

Владимир Голубев
Владимир Голубев

Просите заводчика предъявить документы

Евгений Дятлов
Евгений Дятлов

Насладиться искусством, восхититься Байкалом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Нам привет из Лондона

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Преодолеть километры дорог

Все мнения
О проекте