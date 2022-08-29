Роулинг рассказала, почему ее не было в рождественском спецвыпуске «Гарри Поттера»

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Именитая британская писательница Джоан Роулинг объяснила, почему ее не было в специальном выпуске «Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс». Она заявила, что речь в этом документальном произведении шла о серии фильмов, а Роулинг является именно автором романов про юного волшебника.

— Меня попросили участвовать, но я решила, что не хочу этого делать. Я подумала, что в спецвыпуске речь идет о фильмах, а не о книге. Это совершенно справедливо, ведь он приурочен к годовщине первого фильма, — заявила скандальная писательница в шоу Грэма Нортона в эфире одной из британских радиостанций, пишет ФАН.

Спецвыпуск о съемочном процессе серии картин про Гарри Поттера и его друзей вышел на стриминговой платформе Home Box Office (HBO) 1 января нынешнего года. Создатели картин и актеры рассказали об интересных и трогательных моментах собственной работы над проектом.

Накануне появилась информация, что американская киностудия Warner Bros. и британская писательница Джоан Роулинг достигли договоренности о создании нового сериала, главными героями которого станут персонажи из мира книг про волшебника Гарри Поттера.