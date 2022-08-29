Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Владислав Овчинский: В Москве разработали управляемые светильники

Полина Французова
Город
Владислав Овчинский: В Москве разработали управляемые светильники
Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы

Столичная компания «Световые Технологии» разработала и запустила в производство управляемые взрывозащищенные светильники для нефтегазового сектора страны. Об этом в понедельник, 29 августа, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

— Разработка компании позволяет оперативно получать информацию о состоянии всей сети электропитания, а также каждого отдельного светильника в виде отчета на электронную почту. Новое решение также сокращает необходимость периодического обхода с проверкой и снижает время нахождения людей на опасных для жизни и здоровья участках работы. Компания планирует за первый год выпустить порядка пяти тысяч светильников и наращивать объем в будущем, — рассказал глава ведомства.

Владислав Овчинский: В Москве разработали управляемые светильники Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы

Управлять системой освещения можно через онлайн-платформу Ambiot по цифровым протоколам. Интеллектуальная система объединяет в единую информационную сеть датчики, светильники, устройства управления и другое оборудование, производимое компанией на собственном заводе.

По словам директора департамента по системам управления компании «Световые Технологии» Антона Губарева, управляемых взрывозащищенных светильников до настоящего времени никто не производил. А такой запрос был со стороны нефтегазового сектора, где не менее, чем в других отраслях, важны контроль за освещением и снижение эксплуатационных расходов.

Светильники для этого сектора должны отвечать строгим требованиям, например, сохранять работоспособность при экстремально низких температурах — до -60 градусов по Цельсию.

Производство Владислав Овчинский Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Гаджеты украли лето, и не только…

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Почему затягиваются боевые действия на Украине

Никита Миронов
Никита Миронов

Рокер рокера не всегда поймет

Владимир Голубев
Владимир Голубев

Просите заводчика предъявить документы

Евгений Дятлов
Евгений Дятлов

Насладиться искусством, восхититься Байкалом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Нам привет из Лондона

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Преодолеть километры дорог

Все мнения
О проекте