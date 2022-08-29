Владислав Овчинский: В Москве разработали управляемые светильники

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы

Столичная компания «Световые Технологии» разработала и запустила в производство управляемые взрывозащищенные светильники для нефтегазового сектора страны. Об этом в понедельник, 29 августа, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

— Разработка компании позволяет оперативно получать информацию о состоянии всей сети электропитания, а также каждого отдельного светильника в виде отчета на электронную почту. Новое решение также сокращает необходимость периодического обхода с проверкой и снижает время нахождения людей на опасных для жизни и здоровья участках работы. Компания планирует за первый год выпустить порядка пяти тысяч светильников и наращивать объем в будущем, — рассказал глава ведомства.

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы

Управлять системой освещения можно через онлайн-платформу Ambiot по цифровым протоколам. Интеллектуальная система объединяет в единую информационную сеть датчики, светильники, устройства управления и другое оборудование, производимое компанией на собственном заводе.

По словам директора департамента по системам управления компании «Световые Технологии» Антона Губарева, управляемых взрывозащищенных светильников до настоящего времени никто не производил. А такой запрос был со стороны нефтегазового сектора, где не менее, чем в других отраслях, важны контроль за освещением и снижение эксплуатационных расходов.

Светильники для этого сектора должны отвечать строгим требованиям, например, сохранять работоспособность при экстремально низких температурах — до -60 градусов по Цельсию.