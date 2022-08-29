Автомобиль налетел на ограждение дорожных работ на МКАД

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Россия, Москва, МКАД, 91-й километр Карта всех событий

Автомобиль наехал на ограждение дорожных работ на внутренней стороне 91-го км МКАД. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в понедельник, 29 августа.

— На внутренней стороне 91-го километра МКАД (после Осташковского шоссе) автомобиль наехал на ограждение дорожных работ. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняется, — говорится в сообщении.

В Telegram-канале «Дептранс. Оперативно» добавили, что дорожная ситуация осложнена. Движение осуществляется по двум полосам из пяти.

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Позднее в Telegram-канале Госавтоинспекции Москвы добавили, что в результате аварии пострадали три человека — 22-летний водитель и две пассажирки 19 и 22 лет. Их госпитализировали.

Еще одно ДТП на Братиславской улице в Москве произошло в ночь на 29 августа. Автомобиль врезался в столб. Один человек погиб и три пострадали.