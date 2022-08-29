Тридцатилетний игрок КВН Никита Сумароков умер за месяц до свадьбы

Фото: ВКонтакте / sumarokov_nikita

Игрок КВН Никита Сумароков умер в возрасте 30 лет за месяц до своей свадьбы. Об этом сообщил друг юмориста Денис.

По его словам, трагедия произошла 26 августа. Врачи констатировали у Сумарокова остановку сердца.

— Был он на улице, пришел к друзьям в гости. Ушел за гаражи на две минуты, и все, не вернулся. Скорая приехала, просто констатировали факт смерти, остановка сердца. Еще ведут экспертизу. Вскрытие пройдет 29 августа, — рассказал Денис.

По данным «TagilCity.ru», у юмориста была невеста. Их свадьба была назначена на 23 сентября. Прощание с Сумароковым пройдет 31 августа.

Сумароков играл в лиге «Новая версия» в Нижнем Тагиле и часто был ведущим на корпоративных мероприятиях. В 2016 году он объявил о том, что завершает карьеру тамады.