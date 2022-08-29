Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Тридцатилетний игрок КВН Никита Сумароков умер за месяц до свадьбы

Георгий Соланович
Происшествия
Тридцатилетний игрок КВН Никита Сумароков умер за месяц до свадьбы
Фото: ВКонтакте / sumarokov_nikita

Игрок КВН Никита Сумароков умер в возрасте 30 лет за месяц до своей свадьбы. Об этом сообщил друг юмориста Денис.

По его словам, трагедия произошла 26 августа. Врачи констатировали у Сумарокова остановку сердца.

— Был он на улице, пришел к друзьям в гости. Ушел за гаражи на две минуты, и все, не вернулся. Скорая приехала, просто констатировали факт смерти, остановка сердца. Еще ведут экспертизу. Вскрытие пройдет 29 августа, — рассказал Денис.

По данным «TagilCity.ru», у юмориста была невеста. Их свадьба была назначена на 23 сентября. Прощание с Сумароковым пройдет 31 августа.

Сумароков играл в лиге «Новая версия» в Нижнем Тагиле и часто был ведущим на корпоративных мероприятиях. В 2016 году он объявил о том, что завершает карьеру тамады.

Знаменитости игрок КВН Смерть
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Гаджеты украли лето, и не только…

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Почему затягиваются боевые действия на Украине

Никита Миронов
Никита Миронов

Рокер рокера не всегда поймет

Владимир Голубев
Владимир Голубев

Просите заводчика предъявить документы

Евгений Дятлов
Евгений Дятлов

Насладиться искусством, восхититься Байкалом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Нам привет из Лондона

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Преодолеть километры дорог

Все мнения
О проекте