Образовательные учреждения Москвы подготовили к отопительному сезону

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Все столичные образовательные учреждения подготовили к отопительному сезону. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков в понедельник, 29 августа.

— Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили работы по подготовке оборудования и сетей, обеспечивающих теплоснабжение системы образования. В настоящее время к отопительному периоду подготовлено оборудование, подающее тепло и горячую воду в более чем 4,5 тысячи зданий школ, детсадов и других учреждений образования, — заявил Бирюков.

По его словам, все мероприятия по подготовке столичной системы теплоснабжения будут завершены к 1 сентября. Так, специалисты Комплекса подготовят к отопительному сезону 74 тысячи зданий.

25 августа столице специалисты приступили к проведению температурных испытаний тепловых сетей перед началом нового отопительного сезона в Москве. Работы пройдут на более чем восьми тысячах километров тепловых сетей. Для выявления ненадежных участков специалисты подают в магистраль теплоноситель с температурой до 130 градусов. Подобные процедуры позволяют заранее провести необходимый ремонт.