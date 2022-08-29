Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Образовательные учреждения Москвы подготовили к отопительному сезону

Георгий Соланович
Город
Образовательные учреждения Москвы подготовили к отопительному сезону
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Все столичные образовательные учреждения подготовили к отопительному сезону. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков в понедельник, 29 августа.

— Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили работы по подготовке оборудования и сетей, обеспечивающих теплоснабжение системы образования. В настоящее время к отопительному периоду подготовлено оборудование, подающее тепло и горячую воду в более чем 4,5 тысячи зданий школ, детсадов и других учреждений образования, — заявил Бирюков.

По его словам, все мероприятия по подготовке столичной системы теплоснабжения будут завершены к 1 сентября. Так, специалисты Комплекса подготовят к отопительному сезону 74 тысячи зданий.

25 августа столице специалисты приступили к проведению температурных испытаний тепловых сетей перед началом нового отопительного сезона в Москве. Работы пройдут на более чем восьми тысячах километров тепловых сетей. Для выявления ненадежных участков специалисты подают в магистраль теплоноситель с температурой до 130 градусов. Подобные процедуры позволяют заранее провести необходимый ремонт.

теплоснабжение Образование Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Гаджеты украли лето, и не только…

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Почему затягиваются боевые действия на Украине

Никита Миронов
Никита Миронов

Рокер рокера не всегда поймет

Владимир Голубев
Владимир Голубев

Просите заводчика предъявить документы

Евгений Дятлов
Евгений Дятлов

Насладиться искусством, восхититься Байкалом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Нам привет из Лондона

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Преодолеть километры дорог

Все мнения
О проекте