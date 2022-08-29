Ефимов: Новый квартал появится на месте промзоны в Восточном Дегунине

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Россия, Москва, Дубнинская улица Карта всех событий

Территорию бывшей промзоны «Вагоноремонт» 17, 18 в районе Восточное Дегунино реорганизуют в современный квартал с жилой и деловой застройкой. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в понедельник, 29 августа.

— Площадь участка, подлежащего комплексному развитию, превышает 15 гектаров. Он находится на Дубнинской улице в шаговой доступности от станций «Бескудниково» и «Лианозово» МЦД-1, — сказал представитель мэрии.

Он уточнил, что инвестиции в проект составят почти 25 миллиардов рублей. Кроме того, его реализация позволит создать более 4 тысяч рабочих мест.

Участок в настоящее время занимают стоянка спецтехники, автомастерские и склады. Редевелопмент территории смогут осуществить собственники, Москва или выбранный по итогам торгов инвестор.

Правообладатели участка в последних двух случаях получат компенсацию в размере рыночной стоимости земли и находящихся на ней зданий. Всего на территории планируется разместить почти 298 тысяч квадратных метров жилой, общественно-деловой, производственной и другой недвижимости.

При этом площадь объектов жилой застройки составит около 165 тысяч квадратных метров, уточнил министр правительства Москвы, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

Офисы, детские сады, школы, банки, магазины и кафе займут почти 123 тысячи квадратных метров. Наконец, под современный логистический центр отведут 10 тысяч квадратных метров.

До этого Ефимов объявил, что в ближайшие 10–15 лет в столице может быть дополнительно реорганизовано несколько тысяч гектаров неэффективно используемых территорий, в том числе в промзонах.