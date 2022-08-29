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Собянин рассказал о развитии районов Раменки и Очаково-Матвеевское

Георгий Соланович
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Собянин рассказал о развитии районов Раменки и Очаково-Матвеевское
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Россия, Москва, Западный административный округ, район Очаково-Матвеевское Карта всех событий

В столичных районах Раменки и Очаково-Матвеевское активно ведется строительство объектов образовательной инфраструктуры, благоустройство зон отдыха и развитие транспортной инфраструктуры. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 29 августа.

По словам главы города, в Раменках на завершающем этапе находится строительство двух объектов «Мосфильма» — киноконцертного комплекса и 17-го съемочного павильона. Помимо этого, в районе полным ходом идет подготовка к строительству Инновационного научно-технологического центра «Воробьевы горы». В данный момент специалисты очищают территорию от мусора и самостроя.

— В результате реализации этого уникального проекта будут открыты сотни новых научных лабораторий и инновационных компаний. А это тысячи новых рабочих мест для московских ученых, выпускников вузов и других высококвалифицированных специалистов Москвы, — написал Собянин в своем блоге.

Кроме того, в Раменках продолжается благоустройство парка Воробьевы горы. Так, в этом году снова заработают три горнолыжные трассы и два прыжковых трамплина, будет благоустроена Аллея спортивной славы. Также в планах на текущий год — завершение реконструкции эскалаторной галереи, связывающей метро «Воробьевы горы» с улицей Косыгина.

В районе Очаково-Матвеевское продолжается развитие транспортной инфраструктуры.

— В рамках подготовки к открытию МЦД-4 мы вместе с ОАО «РЖД» открыли две новые станции — Минскую и Аминьевскую, полностью реконструировали Матвеевскую. Станция Очаково сейчас временно закрыта на реконструкцию, в результате которой она станет полноценным городским вокзалом наземного метро. Сейчас около станций Минская, Аминьевская и Очаково выполняется благоустройство прилегающей территории, — заявил Собянин.

Помимо этого, в следующем году планируется строительство железнодорожной станции Поклонная, а для движения автомобилей уже открыты новая магистраль — проспект Генерала Дорохова, эстакада в Матвеевском, Северо-Западная хорда и дорога-связка между Мичуринским проспектом и проспектом Вернадского.

Собянин заключил, что в Очаково-Матвеевском также реализуется программа реновации, идет благоустройство парковых зон и строительство новых спортивных и общественных объектов.

25 августа сообщалось, что новый павильон «Мосфильма» сдадут в эксплуатацию в сентябре.

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