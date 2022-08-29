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Новые знакомства и разрушение иллюзий: опубликован любовный гороскоп на предстоящий сентябрь

Анастасия Колоскова
Общество
Новые знакомства и разрушение иллюзий: опубликован любовный гороскоп на предстоящий сентябрь
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Астролог и астропсихолог Тиана Атлас рассказала, какие перемены на любовном фронте принесет первый осенний месяц для всех знаков зодиака.

Так, для Овнов сентябрь будет периодом возврата в прошлое. Чтобы найти новую любовь, им нужно будет закрыть старые гештальты.

Первый осенний месяц для Тельцов станет продолжением лета с яркими романами. Новые знакомства принесут много приятных моментов.

Близнецы в сентябре смогут благодаря активности увеличить количество поклонников. Для этого им нужно будет смягчить свой нрав и дать возможность поухаживать за собой.

Раков ждут романтические знакомства, особенно во время поездок. При этом встречи могут быть судьбоносными. Им стоит присмотреться к окружающим и не бояться давать волю чувствам.

Для Львов начало осени будет ярким и активным в плане любви. Однако уже после 5 сентября сложится ощущение, что эмоции угасают. Не стоит расстраиваться, так как избранник может взять паузу, чтобы заработать им на подарок.

У Дев наступает благоприятный период для отношений. Возможны новые знакомства или решение незавершенных вопросов из прошлого. Представителям этого знака можно смело рассчитывать на поддержку Вселенной.

Весам в сентябре не нужно рассчитывать на новые знакомства. Скорее всего, им придется разобраться с бывшими.

Скорпионы будут настроены на исправление старых отношений. Если они не увидят в них перспектив для развития, то решат поставить точку и вырваться на свободу.

Стрельцам сентябрь принесет перемены в личной жизни, однако это произойдет не без стрессов. Им следует постараться быть терпимее и внимательнее ко второй половинке.

Для Козерогов месяц будет благоприятным для любовных дел. Отношения перейдут в более серьезную стадию, но это может сопровождаться неприятными сюрпризами.

Водолеям звезды прочат судьбоносные перемены во взаимоотношениях. Вероятно начало нового романа и даже зачатие.

Рыбы будут купаться во внимании со стороны противоположного пола. Они получат много поддержки от Вселенной. Однако не стоит строить иллюзий, так как уже в октябре влияние ретроградного Меркурия прекратится, а новые знакомые могут показать себя с другой стороны, передает Пятый канал.

Как правильно встретить осень, чтобы привлечь удачу, кого ждут глобальные перемены в жизни уже в сентябре, а кому стоит пересмотреть свои взгляды на жизнь, — подробный гороскоп на осень для всех знаков зодиака для «Вечерней Москвы» составила шаманка и ясновидящая Кажетта Ахметжанова.

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