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Мастерская диагностики личности заработала в «Технограде»

Анастасия Колоскова
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Мастерская диагностики личности заработала в «Технограде»
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

Центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград» на ВДНХ открыл мастерскую диагностики личности, в которой можно пройти четырехэтапное компьютерное тестирование и получить консультацию психолога. Об этом в понедельник, 29 августа, сообщил глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

— Профессиональная диагностика позволит человеку проанализировать разнообразные личностные характеристики, их проявления, улучшить эмоциональное состояние и повысить персональную продуктивность, избавиться от ограничивающих установок. Посетителям комплекса услуга предоставляется бесплатно, — рассказал он.

Записаться в мастерскую может любой желающий, достигший совершеннолетия. Для этого необходимо заполнить форму на сайте мастерской. Тестирование проводится в очном формате с 10:00 до 18:00 в будние дни, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что в учебном центре «Профессионал» стартовал последний в текущем году набор на программы переподготовки. Получить востребованные работодателями знания и опыт могут все желающие старше 18 лет. Записаться на курсы, которые продлятся два–три месяца, можно до конца сентября. Москвичи смогут бесплатно с нуля обучиться графическому дизайну, программированию, интернет-маркетингу, а также освоить профессию системного администратора, дата-аналитика, электромонтера, оператора станка с программным управлением, машиниста экскаватора.

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