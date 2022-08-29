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30 августа Православная церковь почитает память святого мученика Мирона. В этот день сжигают все старые и ненужные вещи — вместе с ними из дома уйдут все обиды и печали.

Для того чтобы закрепить эффект и защитить дом от злых сил, необходимо подвесить под потолком ношеную обувь. Чем больше будет обуви, тем лучше.

В народе день памяти преподобного Мирона стали называть Вдовьи помочи: люди старались особенно внимательно относиться к нуждам вдов, сирот и обездоленных. Люди всегда приходили на помощь тем, кому это было нужно, и помогали по хозяйству, рубили дрова, а также приносили продукты.

Согласно народным поверьям, 30 августа запрещается:

— Ходить в церковь и навещать на кладбище тех, кого уже нет в мире живых.

— Поминать в доме черта.

— Долго смотреть в зеркало, чтобы не оставить всю красоту в другом мире.

Приметы погоды:

Туман и роса утром — к хорошей погоде.

Утренняя и вечерняя заря золотистого цвета — к теплу.

Иней с утра — к богатому урожаю в следующем году.

Журавли улетели на юг — на Покров будет мороз.

Если в этот день хорошая погода, то весна будет ранней.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Народный календарь. Как 30 августа прогнать из дома все обиды и печали

Именины отмечают: Алексей, Илья, Мирон, Павел, Роза, Ульяна.