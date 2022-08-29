Как защитить машину от жары: советы автоэксперта

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Качественные автомобили не требуют специальной защиты от солнца, так как рассчитаны на высокие температуры. Тем не менее салон машины может нагреться до некомфортных человеку температур, если не позаботиться об его охлаждении заранее. Об этом «Вечерней Москве» рассказал заместитель главного редактора издательского дома «За рулем» Никита Гудков.

По его словам, в идеале подготовить автомобиль к жаре нужно еще весной.

— Жара несет для машины разные риски: например, возможен перегрев двигателя. Наиболее популярная причина: забитые тополиным пухом, грязью и песком радиаторы. По весне их всегда надо промывать водой под давлением. На хороших мойках знают, как это делается. Если радиатор легко продувается воздухом, то и двигателю хорошо, и, если на машине есть кондиционер, ему тоже хорошо. В салоне тоже будет комфортнее благодаря более эффективной работе кондиционера, — объяснил специалист.

В сильную жару автомобиль лучше ставить в тени, рекомендовал Гудков. При этом необходимо парковаться так, чтобы солнце не попадало в салон с учетом его передвижения по небу. Так, если автомобиль оставляется на четыре часа, стоит представить, в каком месте будет солнце к моменту следующей поездки, и поставить соответствующим образом, посоветовал автоэксперт.

Существуют и другие способы защитить салон от солнца, уточнил собеседник «ВМ».

— Желательно ставить автомобиль задней частью к солнцу, так будет меньше прогреваться салон. Если передом поставить, то передняя панель сильно нагреется и разогреет воздух в салоне, придется долго остужать, — пояснил специалист.

Еще одним хорошим способом не дать машине нагреться будут светоотражающие панели, которые крепятся к стеклу на присосках, отметил Гудков. Желательно, чтобы панель совпадала по размерам со стеклом. Эти отражатели очень эффективны и на несколько десятков градусов снижают температуру в салоне, подчеркнул эксперт.

При этом качественные машины рассчитаны на попадание солнечных лучей, заметил Гудков.

— Если машина долго стоит и не используется, то вреда ей в центральной России не будет никакого. Салон рассчитан на температуру в 60–70 градусов, если это автомобиль именитого производителя. Если вы оставляете машину ненадолго, то тут вопрос не ее сбережения, а собственного комфорта, — заключил специалист.