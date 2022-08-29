Больше 15 килограмм наркотиков изъяли у жителя Подмосковья

Фото: пресс-служба МВД России по городу Москве

Россия, Московская область, Мытищи, Новомытищинский проспект Карта всех событий

Более 15 килограмм наркотиков изъяли у жителя Подмосковья в ТиНАО. Об этом «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по городу Екатерина Гузь в понедельник, 29 августа.

По ее словам, в поселении Сосенское полиция задержала 34-летнего жителя Московской области, неоднократно судимого, в том числе и за продажу наркотиков.

Недалеко от места задержания сотрудники правоохранительных органов обнаружили два тайника в виде закопанных пластиковых пакетов, в которых нашли более 15 килограмм наркотиков. Подозреваемый сообщил, что собирался их продать.

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Позже, при обыске в квартире задержанного на Новомытищинском проспекте силовики нашли весы, пакеты, а также неизвестное вещество.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ в особо крупном размере».

Задержанного заключили под стражу. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Других наркоторговцев задержали на северо-востоке столицы задержали 25 августа. У мужчин нашли два килограмма героина.