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Скейт-площадка появилась в Солнцевском районе Москвы

Георгий Соланович
Город
Скейт-площадка появилась в Солнцевском районе Москвы
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва
Россия, Москва, парк 60-летия Октября Карта всех событий

Скейт-парк площадью один гектар в рамках программы «Мой район» создали в парке 60-летия Октября в столичном районе Солнцево. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы в понедельник, 29 августа.

— Он (скейт-парк — прим. «ВМ») подойдет для райдеров всех уровней подготовки — от новичков до профессионалов. Всего на площадке установили пять рамп, две разгонки, мультибокс, спайн и фигуры, имитирующие вертикальные стены, — говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что покрытие элементов площадки выполнено из ламинированной фанеры, которая смягчает приземление и не разбухает от осадков.

Скейт-площадка появилась в Солнцевском районе Москвы Фото: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы

Рядом со скейт-парком обустроили мини-амфитеатр для зрителей, привели в порядок дорожки и газоны, установили скамейки и 17 опор освещения.

25 августа сообщалось, что специалисты обустроили современные скейт-парк и памп-трек в пойме реки Яузы. Объекты вошли в состав спортивного кластера парка. Памп-трек расположился на улице Широкой, его площадь составила 700 квадратных метров. Скейт-парк был обустроен на участке Извилистого проезда. Его площадь достигла отметки 1200 квадратных метров.

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