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Девять ветхих зданий восстановили на юго-западе Москвы с начала года

Александр Афонин
Город
Девять ветхих зданий восстановили на юго-западе Москвы с начала года
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Нахимовский проспект, 32 Карта всех событий

С начала этого года специалисты столичной Госинспекции по недвижимости обнаружили 17 ветхих строений на юго-западе города. Об этом в понедельник, 29 августа, сообщил начальник ведомства Иван Бобров.

— В отношении каждого из выявленных на территории ЮЗАО объектов велась сложная многоэтапная работа: в зависимости от статуса и состояния зданий вместе с правообладателями недвижимости, федеральными и столичными органами исполнительной власти составлялись соответствующие планы мероприятий, — сказал он.

Бобров добавил, что на данный момент специалисты привели в порядок уже девять сооружений. Остальные восемь строений не подлежали восстановлению — их демонтировали.

Отмечается, что после проверки привели в порядок два здания, которые принадлежат Институту Дальнего Востока Российской академии наук. Их общая площадь составила более 312 квадратных метров.

Фото: Пресс-служба ГИН
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Фото: Пресс-служба ГИН
Фото: Пресс-служба ГИН
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Фото: Пресс-служба ГИН
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