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«Бомжатник!»: экс-супруга Шаляпина ужаснулась условиями жизни внучки Гурченко

Александр Афонин
Общество
«Бомжатник!»: экс-супруга Шаляпина ужаснулась условиями жизни внучки Гурченко
Фото: ИТАР-ТАСС/ Валерий Шарифулин

Внучка народной артистки СССР Людмилы Гурченко Елена Королева живет в трехкомнатной квартире в центре Москвы. Жилье досталось ей по наследству, однако условия жизни оставляют желать лучшего. Экс-супруга певца Прохора Шаляпина Лариса Копенкина ужаснулась жилищем родственницы Гурченко.

— Это бомжатник. Женщина не может там жить и ребенок тоже, — сказала она.

В квартире Королева проживает с отцом-пенсионером и 14-летней дочерью Таисией. Сегодня стоимость жилища оценивается в 30 миллионов рублей. Не смотря на расположение и цену, там царит настоящий хаос: грязная посуда, везде разбросаны личные вещи и грязь. Телеведущая Дана Борисова попыталась выявить причину подобного отношения.

— Говорят, если женщина живет в таком бардаке, значит, у нее и в голове бардак. Это показатель, — цитирует знаменитость StarHit.

Кроме того, невеста певца Прохора Шаляпина, телеведущая и модель Ольга Сан начала ревновать своего возлюбленного к беременной внучке Людмилы Гурченко Елене Королевой. Она уверена, что родственница советской актрисы планирует отбить у нее Шаляпина.

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