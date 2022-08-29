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Аферисты обещали бизнесмену победу в тендере за 85 миллионов рублей

Степан Жирнов
Происшествия
Аферисты обещали бизнесмену победу в тендере за 85 миллионов рублей
Фото: СК РФ

Мошенники вымогали у своего знакомого 85 миллионов рублей. За эти средства злоумышленники обещали жертве помощь в тендерах на покупку имущества. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова в понедельник, 29 августа.

По ее словам, двое злоумышленников подговаривали своего знакомого передать им крупную сумму денег, чтобы подкупить высокопоставленных чиновников. За эти средства мошенники обещали жертве помощь в тендерах на покупку имущества в Москве. При этом такой возможности у злоумышленников не было.

Мужчина сразу же обратился в полицию. Дальнейшая передача денег и задержание полностью контролировалась Следственным комитетом и ФСБ.

24 августа в кафе в центре Москвы потерпевший передал мужчине 1992 года рождения и еще трем подозреваемым 2 миллиона рублей наличными, а также муляжи денег на сумму 83 миллиона рублей.

После чего отряд спецназа «Гром» задержал злоумышленников. Позже оказалось, что трое из четверых выполняли функцию охранников. 30-летнего подозреваемого заключили под стражу.

Другого фигуранта дела 1985 года рождения задержали в Крыму. Мера пресечения для мужчины еще не избрана.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Подозреваемым грозит до десяти лет лишения свободы.

Других мошенников, которые обещали жертве помощь от органов власти задержали в столице 25 августа. Злоумышленники обещали за 180 миллионов рублей продать государственную должность потерпевшему.

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