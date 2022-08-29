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«Турция теряет лидерство»: политолог объяснил подорожание прохода через Босфор и Дарданеллы

Араз Салехов

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Эксклюзивы ВМ
Политика
«Турция теряет лидерство»: политолог объяснил подорожание прохода через Босфор и Дарданеллы
Фото: Unsplash

Турция собирается увеличить стоимость прохода через Босфор и Дарданеллы в пять раз. Турецкое государство хочет принять подобное решение, поскольку теряет свое влияние на данном направлении. Такое мнение «Вечерней Москве» высказал политолог, эксперт по Ближнему Востоку Маис Курбанов.

— Вопрос открытия направления «Север — Юг» беспокоит многие недружественные для России страны. Однако они понимают, что в скором времени этот путь будет открыт для государств. Турция начнет терять дивиденды от Босфора, поскольку все грузы пойдут через Иран, Россию, Грузию, Армению и Азербайджан. Турецкое государство теряет огромное количество средств, которые могли быть направлены в бюджет, поэтому им приходится принимать подобные решения, — разъяснил он.

При этом эксперт добавил, что западные силы в турецком государстве повлияли на отказ принимать участие в данном проекте.

— Напомню, что Турции тоже предлагали участвовать в этом проекте, однако силы в государстве были против подобной инициативы. Турки не хотели открытия дороги через Зангезур и Иран после окончания Нагорно-Карабахского конфликта, поскольку имели бы большие потери. Я надеюсь, что «Север — Юг» скоро откроется. Босфор потеряет свой основной смысл. Россия в это время ищет новых партнеров для своих проектов. Очень много государств готовы сотрудничать с РФ. В связи с этим западники пытаются ударить по российской экономике, однако у них ничего не получится. Бог всегда с Россией, — сказал политолог.

Также специалист уверяет, что Анкара своими действиями потеряет лидерство в направлении грузоперевозкок.

— Проект «Север — Юг» является лучшим для стран Ближнего Востока и Азии. Индии, Пакистану и Китаю выгодней пользоваться этим маршрутом, поскольку он короче и по себестоимости дешевле. Турция теряет свое лидерство в этом вопросе, — подытожил Курбанов.

Также политолог в беседе с «Вечерней Москвой» назвал несерьезным заявление Турции о возвращении Крыма Украине.

Россия Турция грузоперевозки
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