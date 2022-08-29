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Более 10 тысяч человек посетили XX Московский фестиваль прессы

Вечерняя Москва
Общество
Более 10 тысяч человек посетили XX Московский фестиваль прессы
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Мероприятие состоялось в субботу на Поклонной горе при участии российских издательских групп и медиахолдингов.

Главными участниками мероприятия стали ведущие печатные бренды страны, которые сегодня также активно представлены и в интернете.

Территория фестивалябыла поделена на тематические зоны — «Бизнес и Digital», «Увлечения», «Спорт и здоровье», «Книги» и «Дети», и в каждой из них была предусмотрена насыщенная информационная и развлекательная программа.

Так, в зоне «Бизнес и Digital» посетители могли узнать, где в Москве лучшие автошколы, как эффективно продвигать аккаунты в соцсетях и как создавать контент, который будет интересен целевой аудитории.

В зоне «Увлечения» гости фестиваля могли отправиться на виртуальную прогулку по уникальным уголкам столицы, освоить правила репортажной фотосъемки, научиться бережному отношению к книгам.

Интересной и познавательной была и программа для детей, для них было организовано отдельное пространство, где они могли познакомиться с книжными новинками, принять участие в мастер-классах, посмотреть кино и мультфильмы.

Как всегда, большим вниманием публики пользовался книжный раздел фестиваля, где московские издатели выставили свои лучшие издания.

В зоне «Спорт и здоровье» посетители могли приобщиться к культуре здорового образа жизни с участием опытных фитнес-инструкторов и консультантов по правильному питанию.

На главной сцене фестиваля состоялся традиционный праздник «Народы Москвы» от газеты «Вечерняя Москва».

Завершили концертную программу выступления Makarovband, участницы «Детского Евровидения-2016» и победительницы премии Music Box Саши Абрамейцевой, участницы конкурсов «Главная сцена» и «Новая волна» Кати Елисеевой и других артистов.

Мероприятие активно освещалось на сайте pressfest.ru и на страницах фестиваля в социальных сетях VK и OK.

При проведении фестиваля организаторами соблюдались все необходимые рекомендации Роспотребнадзора по недопущению распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

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