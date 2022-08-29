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«Прямолинейна и не очень умна»: почему Лиз Трасс так раздражает американских чиновников

Араз Салехов

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Эксклюзивы ВМ
Политика
«Прямолинейна и не очень умна»: почему Лиз Трасс так раздражает американских чиновников
Фото: МИД РФ

Газета Financial Times пишет, что глава МИД Великобритании Лиз Трасс раздражает американских чиновников своей прямолинейностью и максимализмом. Однако для начала ей стоит избраться на пост премьер-министра, поскольку на данном этапе США не будет так сильно волновать этот вопрос. Такое мнение «Вечерней Москве» высказал директор фонда изучения США имени Франклина Рузвельта МГУ, доктор исторических наук Юрий Рогулев.

— То, что здесь дана точная характеристика Лиз Трасс, нет сомнений. Она прямолинейна, она не очень умна и не очень образованна. Раздражает ли она США? Считаю, что для начала ей стоит избраться. После этого можно говорить, что с ней будет происходить. Если ее изберут, то мы в первую очередь могли бы сказать о том, что из себя представляет Консервативная партия Великобритании, поскольку ее будут избирать однопартийцы. Я думаю, что у США немало имеется рычагов воздействия на британских политиков. В том числе строптивых и не очень умных, — разъяснил он.

При этом эксперт считает, что на данном этапе США становятся единственной опорой для Соединенного Королевства.

— Великобритания вышла из Евросоюза, она осталась членом НАТО. Но по сути своей в социально-экономической сфере британцы остались одни. Значит, у них одна опора — это США. Они, конечно, будут зависеть от Соединенных Штатов по очень многим вопросам. Положение Великобритании как островного государства всегда было уязвимым, — подытожил Рогулев.

Также в материале «Вечерней Москвы» оценили, кто может занять кресло премьер-министра Великобритании.

США Великобритания Лиз Трасс
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