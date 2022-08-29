Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Московский хакер предстанет перед судом

Степан Жирнов
Происшествия
Московский хакер предстанет перед судом
Фото: Pexels

Хакер, взломавший серверы юридического лица в 2020 году, предстанет перед судом в столице. Об этом «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по городу Екатерина Гузь в понедельник, 29 августа.

По ее словам, злоумышленник при помощи специальной программы взломал серверы частной компании и получил доступ к управлению файлами. После этого 52-летний хакер удалил важную информацию с сервера, потеря которой обошлась пострадавшей стороне в два с половиной миллиона рублей.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерный доступ к компьютерной информации». Подсудимому грозит до пяти лет лишения свободы.

На данный момент расследование завершено и дело передано в Гагаринский районный суд для рассмотрения по существу.

Другому хакеру, который взломал российскую таможню, 15 июня избрали меру пресечения. Злоумышленник был отправлен под домашний арест.

Киберпреступность хакеры Москва МВД Уголовные дела
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Нагорный
Алексей Нагорный

Соколиная Гора преобразилась

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Гаджеты украли лето, и не только…

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Почему затягиваются боевые действия на Украине

Никита Миронов
Никита Миронов

Рокер рокера не всегда поймет

Владимир Голубев
Владимир Голубев

Просите заводчика предъявить документы

Евгений Дятлов
Евгений Дятлов

Насладиться искусством, восхититься Байкалом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Нам привет из Лондона

Все мнения
О проекте