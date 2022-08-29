Московский хакер предстанет перед судом

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Хакер, взломавший серверы юридического лица в 2020 году, предстанет перед судом в столице. Об этом «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по городу Екатерина Гузь в понедельник, 29 августа.

По ее словам, злоумышленник при помощи специальной программы взломал серверы частной компании и получил доступ к управлению файлами. После этого 52-летний хакер удалил важную информацию с сервера, потеря которой обошлась пострадавшей стороне в два с половиной миллиона рублей.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерный доступ к компьютерной информации». Подсудимому грозит до пяти лет лишения свободы.

На данный момент расследование завершено и дело передано в Гагаринский районный суд для рассмотрения по существу.

Другому хакеру, который взломал российскую таможню, 15 июня избрали меру пресечения. Злоумышленник был отправлен под домашний арест.