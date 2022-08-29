Сезонные овощи, бакалея: какие продукты подешевеют осенью в России

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Существует сегмент продукционных товаров, цены на которые будут снижаться. В большинстве своем этой осенью на стоимость товаров будет влиять инфляция. Такое мнение «Вечерней Москве» высказал доктор экономических наук Леонид Холод.

— В первую очередь будут дешеветь сезонные товары, например, те овощи, которые выращиваются в Центральной России. В связи с этим возможно удешевление или удорожание медленнее, чем инфляция. Если товар дорожает медленнее, чем инфляция, то это то же самое, что и удешевление, — разъяснил эксперт.

Он также предполагает, что этой осенью может чуть подешеветь бакалея.

— Бакалея уже поставила свой рекорд по стоимости. С весны происходит ценовая корректировка, которая следует за бурным ростом цен. Но весенний рост был совсем конъюнктурно ажиотажный. Соответственно, корректировка была успокоительная. Цены чуть снизились на крупы, соль. Напомню, что в РФ прогнозируется инфляция в 15 процентов. Это достаточно много. Если цена не растет вровень с инфляцией, то можно считать, что товары дешевеют, — сказал он.

Кроме того, Холод считает, что оценивать стоимость зерновых на данном этапе некорректно, поскольку не произошел их общий сбор по всей России.

— Сейчас идет уборка зерновых, складывается все нормально. Были разговоры, что продовольственного зерна меньше, чем обычного. Но вроде как такие беседы затихли. Считаю, что нужно подождать итогов урожая. После можно делать выводы. Если экспорт будет не чрезмерным, то цены на зерновые стабилизируются. При этом ожидать снижения цен на хлеб не стоит, поскольку в этом сегменте есть свои издержки, не связанные с зерном. Вряд ли мука и хлеб подешевеют, потому что зерно — хранимая вещь. Но оно не должно дорожать быстрее, чем инфляция. Это уже хорошо. Если спрос равен предложению, то цены на продовольствие растут быстрее, чем цены на все товарные группы, — заявил специалист.

Также собеседник «ВМ» обозначил две группы товаров, которые влияют на ценовую категорию.

— Нужно также понимать, что существуют эластичная группа товаров и не эластичная. Эластичная — это когда от повышения цены не сильно страдает объем реализации. А не эластичная — это когда повышение цены ведет к тому, что люди просто отказываются от товаров. Так, на дорогие сорта мяса спрос уменьшился. В эластичных группах в росте цен смысла нет, поскольку продавец потеряет больше при повышении цены из-за уменьшения проданного товара. К примеру, по птице будет влиять фактор сезонности, если зерно фуражное произведено в больших количествах, то не мытьем, так катаньем цены на зерновые корма должны будут стабилизироваться. Доля зерновых кормов высока в птицеводстве и свиноводстве — это может повлиять на их окончательную стоимость, — пояснил Холод.

По словам эксперта, в российских магазинах уже можно заметить некоторое удешевление некоторых товаров.