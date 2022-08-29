Воздушные ванны и закрутки: врач Кондрахин рассказал, как подготовить организм к осени

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Правильная подготовка к холодному сезону позволит заметно снизить вероятность заболеть в этот период. В частности, необходимо заблаговременно начать закаливаться и заготовить на зиму полезную еду. Такими рекомендациями в беседе с «Вечерней Москвой» поделился кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Как заметил эксперт, правильное питание в период холодов поможет сохранить здоровье.

— Нужно сделать свежие заготовки из сезонных овощей и фруктов, чтобы витаминов хватило на полгода. Закатки, всевозможные консервы сохраняют оптимальное качество первые полгода. Нужно также заготовить ягоды. Чем они полезны: ягоды обладают мощными антиоксидантными свойствами, на период осень-зима можно себя подкрепить витаминами, которые нам подарила природа. Они не требуют от организма серьезных затрат, потому что все, что сделано природой, аутентично для нас. Организм не тратит время на расщепление, все происходит автоматически, в отличие от химических веществ, — пояснил специалист.

Имеет смысл проверить уровень витамина D3 — источника энергии и иммунного ответа, который нужен, чтобы пережить период без солнца, отметил Кондрахин. Этот витамин содержится в жирной рыбе, печени трески, рыбьем жире или специальных наборах. Нехватка витамина D3 ведет к унынию и депрессии, уточнил медик.

Снизить вероятность заболевания в холодный период можно при помощи закалки, рекомендовал эксперт.

— Сейчас самое время закаляться, с сегодняшнего дня можно начать: например, при помощи воздушных ванн. Для этого потихоньку начинаем снимать с себя одежду, раздеваться и привыкать к температуре окружающего воздуха. Делаем это постепенно: сначала пять минут, потом десять, пятнадцать, двадцать — до той поры, пока не выдерживаем больше времени. То есть если раньше пять минут продержаться не удавалось, а сейчас получается 20 минут — можно продолжать увеличивать. Наша задача не уходить резко в холод, чтобы не заболеть. Организм закаливается 30–40 дней — можно за это время навести программу, — посоветовал врач.

Также укрепить иммунитет поможет водная закалка, уверен Кондрахин. Самый простой способ — закаливание рук и ног, которые при охлаждении легко провоцируют насморк, уточнил собеседник «ВМ».

Готовить руки и ноги к холодам нужно правильно, уверен врач.

— Для этого мы снижаем температуру воды на один градус в течение 10–15 дней и потихоньку приучаем себя. Чем вода более холодная, тем больше мы испытываем приятное чувство и тем больше находимся в приятном состоянии. Боль в руках недопустима: значит, что-то делается неправильно. Но в конечном итоге это позволит пройтись босиком по холодному льду и снегу. После каждого закаливания нужно надевать теплые носки и рукавицы, чтобы грамотно согреться. Алкоголем согреваться нельзя, — резюмировал специалист.